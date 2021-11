Forskere skærper overvågning efter fund af ny coronavariant

Der bliver holdt nøje øje med, om den nye coronavariant Omikron skulle finde vej til Danmark.

Det siger professor Mads Albertsen, Aalborg Universitet, der er medlem af en risikogruppe nedsat af Statens Serum Institut.

Varianten har på kort tid spredt sig i Sydafrika, og der er også set et smittetilfælde med varianten i Belgien.

- Det, vi gør nu, er, at man opsætter en særlig PCR-test kaldet variant-PCR, der kan fange den her variant. Det er ved at blive sat i gang.

- Desuden sekventerer vi op mod halvdelen af de positive prøver, hvor vi kan kortlægge lige nøjagtig, hvilken mutation der måtte være, siger Mads Albertsen.

Den såkaldte variant-PCR gør det muligt inden for 12-24 timer at få svar på, om der er tale om Omikron-varianten.

Forskere verden over er bekymret for, om Omikron-varianten er mere smitsom end Delta-varianten, som dominerer i øjeblikket, og muligvis mindre følsom over for antistoffer.

- Det, vi er bekymret over, er antallet af mutationer. Omikron har mange flere mutationer i spikeproteinet, end vi har set i andre varianter. Det kan betyde noget for, hvordan virus opfører sig.

- Men vi har brug for flere data og kan først om et par uger sige, om Omikron faktisk er mere smitsom, eller om antistoffer fra overstået sygdom eller vacciner faktisk er mindre effektive til at bekæmpe den, siger Mads Albertsen.

Flere lande, herunder Danmark, har indført indrejserestriktioner i forhold til Sydafrika og seks andre omkringliggende lande.

Håbet er, at man på den måde kan inddæmme varianten.

Det ser svært ud, lyder vurderingen fra Mads Albertsen.

- Det er svært at inddæmme varianter. Det kan man næsten ikke.

- Vi kan sænke den og købe os tid til at finde ud af, hvordan vi reagerer, og hvilke forholdsregler vi bør tage. Det er det, vi skal gøre de næste par uger, siger han.

Det er ikke første gang, at en ny coronavariant findes i Sydafrika. Det var også her, man første gang fandt Beta-varianten.

Det kan ifølge Mads Albertsen blandt andet hænge sammen med, at landet har en grundigere overvågning af varianter, end man ser mange andre steder.

- Ligesom herhjemme gensekventerer man i Sydafrika en stor andel af de positive prøver. Og så har man nogle af landets bedste forskere til at holde øje. Det giver en god overvågning, siger han.

/ritzau/