Forskere skal undersøge mulige danske slaveskibe i Costa Rica

I Cahuita Nationalpark i Costa Rica loves turister hvide sandstrande, koralrev, palmer og et mangfoldigt dyreliv.

Men under havoverfladen i de naturskønne omgivelser gemmer sig to skibsvrag, der kan være levn fra Danmarks fortid som slavehandlende nation.

Nu skal forskere fra Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet dykke ned til vragene.

Her skal de forsøge endeligt at fastslå, om de to vrag er danske slaveskibe.

- Vi har kendt til skibenes historie og beliggenhed i flere år, siger leder af projektet David John Gregory, der er seniorforsker, adjungeret professor og marinarkæolog på Nationalmuseet.

- Men nu har vi for første gang mulighed for rent faktisk at tage en større mængde prøver, forklarer han.

Så kan man "forhåbentligt dokumentere skibenes oprindelse og dermed bidrage med vigtig viden om både dansk og costaricansk historie", siger han.

De to slaveskibe - "Fridericus Quartus" og "Christianus Quintus" - forliste ud for den centralamerikanske kyst i 1710.

Forskerne har en stærk mistanke om, at det er dem, som ligger under havoverfladen.

Men endnu kan man altså ikke vide det med sikkerhed.

Derfor skal forskerholdet i gang med at grave omkring fire meter under havoverfladen, forklarer Andreas Kallmeyer Bloch, marinarkæolog og museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet.

- Vi skal ned og have lavet et lille kvadrat på to gange to meter, hvorfra vi angriber det her vrag, siger han.

Forskerne ved, at der i udgravningsområdet ligger teglsten - såkaldte flensborgsten - der blev produceret i Flensborg. De er en slags "visitkort" fra Danmark, forklarer marinarkæologen.

Men håbet er, at der også ligger tømmer fra skibene.

- Jeg er enormt nervøs for, om det lykkes, siger Andreas Kallmeyer Bloch.

- Jeg har heldigvis været der mange gange og ved, at vi nok skal få dykkeroperationen til at forløbe fornuftigt.

- Men om der er tømmer dernede, er nok det, jeg er allermest nervøs for. Det er det bedste bevis, vi kan få for, at skibet er bygget i et bestemt årstal, og at tømmeret kommer herfra.

Historien om "Fridericus Quartus" og "Christianus Quintus", som sejlede ud fra København i 1708, er velbeskrevet af skriftlige kilder.

Skibene fyldte lasten med slavegjorte mennesker efter måneders sejlads ved den vestafrikanske kyst.

Og i 1710 forliste de ud for Centralamerikas kyster efter mytteri blandt besætningen, da de var ved at løbe tør for vand og mad. "Fridericus Quartus" blev endda sat i brand.

Dykningen går efter planen i gang tirsdag næste uge. Herefter håber forskerne på at have fået taget de nødvendige prøver i løbet af fem dage - afhængigt af vejret. Også Costa Ricas Nationalmuseum og andre lokale kræfter hjælper til.

Der ventes først at komme svar på prøverne fra udgravningen i løbet af nogle måneder, måske november.

