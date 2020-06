Forskere taler om kobberalder i Danmark efter nyt fund

Et nyt fund tyder på, at der i Danmark har været arbejdet med kobber tidligere end hidtil antaget.

Et fund af en 5500 år gammel smeltedigel til kobber får Nationalmuseets forskningschef til at foreslå, at man omskriver historiebøgerne og indfører en kobberalder i Danmark.

Det skriver videnskabsmagasinet Videnskab.dk.

Hidtil har opfattelsen været, at vores forfædre i det nordlige Europa gjorde brug af stenredskaber indtil bronzealderen omkring 2000 år før vores tidsregning.

Det revolutionerende ved skiftet til bronze er, at det betyder, at man begynder at forarbejde metallet. Det er samtidig en tid, hvor der sker et skift fra at overleve ved at jage til at overleve ved landbrug.

Men nu har et nyt studie præsenteret et fund på sydsiden af Haderslev Fjord af en smeltedigel, der er "mindst 5500 år gammel".

Dermed er den omkring 1000 år ældre end tidligere beviser på, at der er blevet forarbejdet metal i Danmark.

Og derfor spørger forskerne nu, om historiebøgerne skal have en kobberalder.

Men trods det nye fund ser det ud til, at kobberet hurtigt forsvandt igen.

Og ifølge arkæolog ved Nationalmuseet Anne Birgitte Gebauer tyder noget på, at det har været noget nær trolddom at kunne arbejde med kobber.

- Smeden har været i stand til at kontrollere kræfter, som ingen andre kunne forstå. Vi ved fra etnografiske studier, at smedens evner nogle steder er blevet opfattet som magiske eller trolddomsagtige kræfter, siger hun til Videnskab.dk.

Nationalmuseets forskningschef foreslår ifølge Videnskab.dk, at man overvejer, om man bør indføre en kobberalder i de danske historiebøger.

Lektor i arkæologi på Københavns Universitets Saxo-Institut Henriette Lyngstrøm kalder over for Videnskab.dk forslaget "provokerende på den gode måde".

Modsat mener professor Helle Vandkilde ved Aarhus Universitet, at et fund er for lidt til at revurdere en hel tidsalder.

Hun siger til Videnskab.dk, at der stadig mangler bevis for, at der har været tale om en "systematisk eller stor produktion af kobber".

