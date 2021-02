Forskere tjekker om hjemmetest giver pålideligt coronasvar

500 personer skal coronateste sig selv med en podepind i næsen. Forskere tjekker, om testen er pålidelig.

Bliv testet for coronavirus hjemme ved køkkenbordet og få i løbet af fem minutter svar på, om du er smittet.

Det er scenariet med en danskudviklet hjemmetest, som forskere fra Aarhus Universitetshospital er ved at afprøve.

Det kan meget vel blive aktuelt at bruge testen, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) søndag i et interview med Berlingske sagde, at danskerne skal vænne sig til at blive testet oftere - formentlig mere end én gang om ugen.

- Hvis det viser sig, at sådan en hjemmetest er effektiv, og folk kan finde ud af at bruge den, så kan det være et godt supplement i en situation, hvor vi skal teste endnu mere i Danmark for at lave en succesfuld genåbning, siger professor Lars Østergaard, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Testen foregår ved, at man poder sig selv i næsen med en vatpind.

Man fører podepinden cirka to centimeter ind i hvert næsebor og drejer vatpinden rundt nogle gange.

Herefter placerer man vatpinden i en beholder med væske, som hældes op på en plade.

Viser pladen én streg, er testen negativ. Er der to streger, er testen positiv.

- Det minder lidt om lyntest, men podepinden skal ikke helt så langt ind i næsen, siger Lars Østergaard.

Det er ifølge professoren en af sygehusets samarbejdspartnere, der har udviklet testen, der nu afprøves blandt 500 personer.

De udvælges tilfældigt blandt dem, der har bestilt tid til en PCR-test hos Testcenter Danmark. Det er den test, der foregår med en podepind i halsen.

De 500 personer får herefter hjemmetesten med hjem. Og så tjekker forskerne, om hjemmetesten når frem til samme svar som PCR-testen.

- Vi har en forhåbning om, at sådan en hjemmetest kan være lige så god som en lyntest.

- Men den kommer nok aldrig til at være helt så god som en PCR-test og kan heller ikke erstatte PCR-test, siger professoren.

- Men fordelen ved hjemmetest kan være, at man nemt kan finde ud af, om man er smittet eller ej.

- Er man smittet, så bliver man hjemme. Og på den måde kan epidemien begrænses, siger Lars Østergaard.

Statsministeren begrunder sin melding om hyppigere test og måske test i hjemmet med, at det vil være prisen for, at samfundet kan åbnes mere op.

Dermed lægger hun også op til, at der stadig skal testes massivt, også i tiden efter at vaccinationerne er gennemført.

I andre lande bruges hjemmetest også, blandt andet i USA og Storbritannien. Det britiske sundhedsvæsen, NHS, har eksempelvis lanceret en test, hvor man poder sig selv, dels i halsen, dels i næsen.

/ritzau/