Forskere: Unge uden job afhjælper ikke mangel på arbejdskraft

At få den unge gruppe af arbejdsløse ud på arbejdsmarkedet er ikke løsningen på den manglende arbejdskraft i vores samfund.

I hvert fald ikke på den korte bane.

Det mener forskningsleder i Vive (Det Nationale Analyse- og Forskningscenter for Velfærd) Jørgen Søndergaard.

Han er en del af Reformkommissionen, som foreslår reformer, der tager hånd om komplekse samfundsudfordringer.

- Det er kun få procent af de unge arbejdsløse, som er tæt på at være klar til arbejdsmarkedet. Og det vil kræve en håndholdt indsats og mange år, hvis man skal få den her gruppe integreret på arbejdsmarkedet, siger han.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) sagde mandag til Politiken, at de unge danskere, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, skal afhjælpe efterspørgslen på arbejdskraft.

Udtalelsen kommer efter debatten om international rekruttering, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) er kommet med forslag om.

Her mener Ane Halsboe-Jørgensen, at gruppen med unge er førsteprioritet.

Men det mener forskere på området ikke er realistisk på grund af de mange årsager til, at den unge gruppe ikke er i stand til at varetage et arbejde.

Blandt andre bestyrelsesformand for VIA University College og medlem af Reformkommissionen Per B. Christensen.

- Nogle af dem er ikke i uddannelse, fordi deres faglige forudsætninger ikke er gode nok. Nogle af dem har en diagnose, og andre af dem har ikke god nok opbakning fra deres tætteste netværk, fortæller han.

Ifølge forskningsleder Jørgen Søndergaard har ingen i den unge gruppe gennemført en uddannelse efter folkeskolen.

- Det er oftest kun ufaglært arbejde, de kan varetage. Der vil være mange jobs, som de vil have svært ved at klare, fortæller han.

Bestyrelsesformand for VIA Per. B Christensen mener, at de få procent i den unge gruppe, som måske kan komme ud på arbejdsmarkedet, vil have størst chance inden for servicebranchen.

- Indenfor serviceområdet er de gode til at ansætte unge i jobs, som måske har en diagnose, og som ikke har en fuld faglig opdatering fra folkeskolen, lyder det fra Per B. Christensen.

Ifølge ham kan det på andre områder være sværere at få gruppen af unge til at dække arbejdskraften. Eksempelvis på industriområdet.

