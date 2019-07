Forskere: USA beder Danmark om flådehjælp i Hormuz-konflikt

USA ønsker at patruljere med krigsskibe ved Hormuzstrædet. Danmark bliver spurgt om hjælp, vurderer forskere.

Hvis ikke Danmark allerede har fået en anmodning fra USA om at hjælpe militært ved Den Persiske Golf, kommer den snart. Det vurderer flere forskere over for Information.

Også briterne kan være interesseret i dansk flådebistand.

På den måde kan Danmark blive en del af en international flådestyrke, der skal beskytte skibstrafikken i området mod iransk indblanding. Det sker, efter at Iran den seneste tid er blevet kritiseret for at have opbragt et britisk skib.

Holland og Norge har bekræftet, at de har modtaget en officiel amerikansk anmodning.

Hverken Forsvarsministeriet eller Udenrigsministeriet i Danmark eller Det amerikanske forsvarsministerium vil over for Information be- eller afkræfte, om en anmodning er sendt.

Der dog meget stor sandsynlighed for, at Danmark har fået en henvendelse, mener Henrik Ø. Breitenbauch, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

- Hvis Norge og Holland har fået en anmodning, så har vi også. Eller også får vi det, siger han til Information.

Også Lars Bangert Struwe, der er generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen, tidligere specialkonsulent og fungerende kontorchef i Forsvarsministeriet, finder det sandsynligt og naturligt, at Danmark spørges.

- Det bygger på to forhold. For det første er Danmark en af USA's mest tro allierede. Når amerikanerne har spurgt om det, har vi stillet op i forskellige alliancer - det være sig Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien.

- Samtidig ved amerikanerne, at Danmark er en af verdens førende søfartsnationer, så det er direkte i Danmarks interesser at sørge for at beskytte skibsfarten i området, siger han til Ritzau.

Det bestyrker ifølge Lars Bangert Struwe yderligere mistanken om en amerikansk henvendelse, at den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, har talt med den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), om det opbragte, britiske skib.

Hunt ønsker dog ikke, at det amerikanske ønske efterkommes. Han ser derimod gerne, at det bliver en fælleseuropæisk indsats, der får "Stena Impero" hjem igen.

- Vi vil nu forsøge at sammensætte en europæisk ledet maritim beskyttelsesmission, der skal støtte en sikker passage for både besætning og last i denne vigtige region, siger Hunt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han understreger, at det ikke betyder, at europæiske lande skal bidrage militært til USA's hårde kurs over for Iran.

Lars Bangert Struwe vurderer, at det kan få situationen til at eskalere yderligere, hvis en international mission i området ledes af USA. Ifølge ham er det mest sandsynligt, at de fleste europæiske lande hælder mod en britisk ledet indsats.

/ritzau/