Forskere: Vi spiller hasard med naturhistorisk førerposition

Nedlæggelse af Naturhistorisk Museum som institut kan ødelægge positionen som verdens førende.

Københavns Universitet risikerer at smadre det miljø for topforskning, der gennem de sidste 10-15 år er opbygget på Statens Naturhistoriske Museum.

Det skriver Politiken lørdag.

Det kan ifølge fem af museets ledende forskere blive konsekvensen af, at museet nu bliver nedlagt som selvstændigt institut på Københavns Universitet og lagt ind under Biologisk Institut.

De fem er nogle af Danmarks absolutte topforskere. Professorerne Eske Willerslev, Minik Rosing, Martin Bizzarro, Carsten Rahbek og Tom Gilbert står i spidsen for hver sin forskningssektion på Statens Naturhistoriske Museum og er alle blandt den ene promille mest citerede naturvidenskabelige forskere i verden.

- Jeg synes, at det er utrolig trist og et stort tab for dansk forskning, siger Eske Willerslev til Politiken.

Han står bag nogle af de senere års mest opsigtsvækkende fund, såsom det amerikanske urmenneske:

- Jeg har meget svært ved at se, at den tværfaglige, internationale topforskning kan fortsætte i den nye konstellation.

Efter en årrække med store millionunderskud på Statens Naturhistoriske Museum har Københavns Universitet besluttet at lægge det ind under Biologisk Institut og udskille de fem professorers forskningssektioner fra museet.

Ifølge professorerne vil det gå imod selve den vision om at være et banebrydende internationalt forskningsmuseum, der har været pejlemærke, siden man i 2004 sammenlagde Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have til et samlet nationalmuseum for naturhistorien.

/ritzau/