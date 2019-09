Forskere vil bekæmpe børssvindel med kunstig intelligens

Computere, der analyserer børsdata, skal være et nyt redskab i kampen mod svindel med værdipapirer.

Forskere fra Aarhus Universitet vil udvikle et system, der ved hjælp af kunstig intelligens skal komme børssvindel og kursmanipulation til livs.

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse.

- De løsninger med kunstig intelligens, som vi målrettet går efter, kræver langt mindre manuelt arbejde, reducerer omkostningerne og er samtidig langt mere effektive end nutidens kontroller, siger Alexandros Iosifidis.

Han er lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab og leder af det team af forskere, der arbejder med projektet.

Der findes flere forskellige former for snyd med værdipapirer. Det er uvist, hvor meget der svindles for på globalt plan.

Men FTC, den føderale handelskommission i USA, regner ifølge forskerne med, at tallet alene for USA beløber sig til mellem 10 og 40 milliarder dollar om året.

I dag foregår bekæmpelsen blandt andet ved, at der bliver foretaget manuelle stikprøver.

Men forskerne vil udvikle et system, der ved egen drift kan udpege mistænkelige handler.

- Vi arbejder ud fra en hypotese om, at handler i én aktie påvirker den fremtidige handel med andre aktier i særlige mønstre, der kan genkendes med data-drevne analyser, siger Alexandros Iosifidis.

Systemet skal eksempelvis holde øje med pludselige udsving i aktiers gennemsnitspriser.

- Vi fokuserer på registrering af handelsaktivitet baseret på hop i gennemsnitspriser af aktier, siger Alexandros Iosifidis.

Forskerne har fået en bevilling på 2,8 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet, der forløber over tre år.

/ritzau/