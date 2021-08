Forskere vil undersøge faldende harebestand for gift

Hvorfor bliver der færre og færre harer?

Det skal et hold danske forskere de kommende år undersøge, skriver Jyllands-Posten.

En af teorierne er, at sprøjtegifte har en indflydelse på harernes sundhed.

- En stor del af årsagerne til harens tilbagegang i Danmark skal formentlig søges i ændringer i landbrugets dyrkningsformer, siger Sussie Pagh, seniorforsker på Aalborg Universitet.

Hun peger på, at landbruget tidligere var præget af små marker med stor variation i afgrøderne. Moderne landbrug er derimod større markflader med få afgrøder og udbredt brug af pesticider.

Miljøstyrelsen har bevilget 2,7 millioner kroner til projektet. Det skal gennemføres som et samarbejde mellem forskere på Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet.

Forskerne vil de næste tre år undersøge sundheden hos 400 døde harer. 100 af dem vil blive undersøgt for forskellige pesticider, fortæller forskerne.

De vil blandt andet undersøge, om sprøjtegifte påvirker harernes sundhed og evne til at yngle.

Det er uvist, præcis hvor mange harer, der lever i Danmark. Men der ser ud til i dag at være færre harer end tidligere.

Sussi Pagh fortæller, at statistikken over jagtudbytte er det tætteste, man kommer på en opgørelse over antallet af harer i Danmark.

- Og den taler sit tydelige sprog om en dramatisk tilbagegang. I løbet af de senere årtier har danske jægere nedlagt 4 pct. færre harer fra år til år. Og haren er i stigende omfang flyttet fra landet ind i sommerhuskvarterer og byområder, siger hun til Jyllands-Posten.

De senere år har det årlige jagtudbytte ligget på omkring 40.000 harer, men i den forgangne jagtsæson var der under 30.000.

