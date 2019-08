Forskeren Henrik Topsøe er død - 74 år

Dagen før han skulle være fyldt 75 er forskeren og erhvervsmanden Henrik Topsøe død efter længere tids sygdom.

Videnskabsmanden Henrik Topsøe er fredag sovet ind dagen før sin 75-årsfødselsdag, oplyser familievirksomheden Haldor Topsøe på vegne af familien til flere medier herunder B.T. og Finans.

Henrik Topsøe var søn af Haldor Topsøe. Han har haft forskellige poster i virksomheden, men han er bedst kendt for sit videnskabelige arbejde.

Han er ph.d. fra Stanford University og adjungeret professor ved Danmarks Tekniske Universitet, ligesom han har været medforfatter på mere end 200 videnskabelige artikler.

Dermed oparbejdede han en enorm viden om firmaets kerneområde, katalyse, som går ud på at optimere kemiske processer.

Som ansat i firmaet siden 1974 var det oplagt, at han overtog pladsen som formand for selskabets bestyrelse i 2013, da hans far gik bort. Han trak sig dog efter tre år, da han fik konstateret kræft.

Henrik Topsøe har været en sjælden gæst i rampelyset, selv om virksomhedens størrelse og succes ellers godt kunne have retfærdiggjort en større tilstedeværelse i pressen.

På samme måde gik han også stille med dørene, når det gælder sit og familiens velgørenhedsarbejde for gadebørn i blandt andet Rusland, Indien og Bangladesh.

Henrik Topsøe var gift med Nan-Yu Topsøe, der er amerikansk statsborger med kinesiske aner, og som han mødte, mens han studerede på Stanford University. Sammen har de en datter, og parret har også fået et barnebarn.

/ritzau/