Forskerne kender dig - kan spå om effekt af smittetiltag

Ny forskning bruger viden om danskernes adfærd til at forudsige smittespredningen af coronavirus i landet.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

- Vi har udviklet en model, der rykker grænsen for, hvordan vi kan modellere og forudsige sygdomsudvikling på nationalt niveau, siger Mathias Heltberg, postdoc ved Niels Bohr Institutet.

Modellen er udviklet af et hold forskere på instituttet. Den kan blandt andet fortælle, hvor stor effekten er af at lave lokale nedlukninger, eller om man bør opruste testkapaciteten i et lokalt område.

Forskerne benytter sig af data fra Danmarks Statistik. Det giver dem viden om, hvor og hvor mange danskerne bor sammen, hvordan de kommer på arbejde, og hvor mange man i gennemsnit har kontakt med hver dag.

- Det er centralt i forhold til at forudsige, hvor hurtigt sygdommen udvikler sig geografisk i Danmark. Og om man for eksempel kan hindre store udbrud ved at lukke ned i lokale regioner i stedet for i hele landet, siger Mathias Heltberg.

/ritzau/