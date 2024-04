Forskning fastslår: delfin-art yngler i indre danske farvande

Det har længe været vidst, at hvalarten marsvin yngler i de indre danske farvande.

Men det viser sig, at hvalarten den hvidnæsede delfin - eller hvidnæsen - også yngler i området, der strækker sig fra Kattegat og mod syd.

Sådan lyder det fra ny forskning lavet af forskere fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Hidtil var det kun påvist, at hvidnæserne ynglede i Nordsøen nær Danmark. Men efter et fund af et 15 kilo foster i en obduktion af en hvidnæse, der strandede nær Havnsø på Nordvestsjælland, gav forskerne sig i kast med at undersøge nærmere.

- Vi blev meget overraskede. Fundet gav anledning til, at vi gennemtrevlede gamle obduktionsrapporter.

- Her fandt vi otte tilfælde, hvor der har været større eller mindre fostre i hvidnæserne, siger Sussie Pagh, der er biolog og seniorforsker hos Aalborg Universitet.

Marsvin-bestanden er hidtil den eneste ynglende hvalart, man har overvåget i de indre farvande. Man ved ikke meget om hvidnæserne.

Derfor er det nu vigtigt at finde ud af mere om bestanden. Herunder om der er kommet flere til, samt hvad det gør for bestanden af marsvin i de indre farvande, forklarer Sussie Pagh.

Den nye viden fordrer desuden et forvaltningsansvar, siger hvalekspert og forsker på projektet Carl Christian Kinze.

- Det er jo desværre lidt forstemmende, at når vi ser, hvor skidt tingene står til i vores indre farvande, så går det ikke kun ud over marsvinene, men også hvidnæserne.

Hvidnæserne yngler i koldere vande, og derfor er det bekymrende, når Nordsøen bliver varmere som konsekvens af klimaforandringerne, forklarer han.

Hvidnæsen bliver op til 14 år gammel og er ved kønsmodenhed for hunnerne omkring 245 centimeter lange og hannerne 10 centimeter længere.

Den typiske flokstørrelse i den danske del af Nordsøen er fire til seks dyr, mens der i udbredelsesområdet er rapporteret om flokke på op til 1000 dyr.

/ritzau/