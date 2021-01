Forskning: Hurtigtest har følsomhed på 70 procent

Endnu ikke fagfællebedømt forskning viser, at hurtigtesten har en følsomhed på 70 procent.

Rigshospitalet har tirsdag morgen offentliggjort resultater fra forskning, hvor man har sammenlignet pcr-testen med hurtigtesten.

Og resultaterne viser, at hurtigtesten har en følsomhed på 70 procent. Det betyder, at den fanger 70 procent af de coronapositive, som pcr-testen fanger.

Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

Studiet blev gennemført i dagene mellem jul og nytår, hvor 4697 borgere blev podet for covid-19 med både en pcr-test og en hurtigtest i Testcenter Taastrup.

Blandt de coronanegative personer var hurtigtesten enig med pcr-testen i 99,5 procent af tilfældene.

Hospitalet oplyser dog også, at offentliggørelsen af resultaterne sker uden om peerreview - altså uden at det er fagfællebedømt. Derfor er det væsentligt at tage forbehold for resultaterne og deres validitet.

/ritzau/