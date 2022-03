Forskning kan hjælpe Parkinson-patienter til at få fodfæste

Professor Ole Kiehn fra Københavns Universitet har brugt sin karriere på at forske i pattedyrs evne til at bevæge sig.

Han har kigget i musehjerner for at forstå, hvordan de små dyr er i stand til at gå og bevæge sig.

For sin forskning modtager han torsdag Lundbeckfondens The Brain Prize 2022.

Med prisen følger 10 millioner kroner, som Ole Kiehn deler med to andre professorer, Silvia Arber fra Schweiz og Martyn Goulding, der er hjerneforsker i USA og New Zealand.

Sammen belønnes de for at have bragt videnskaben et skridt videre i forståelsen af, hvordan nerveceller i hjernen og rygmarven samarbejder.

Deres forskning giver nyt håb om, at behandlinger dybt nede i hjernestammen kan målrettes til gavn for mennesker med bevægelsesforstyrrelser og svære neurologiske lidelser.

Blandt dem patienter med Parkinsons sygdom. Hver fjerde med lidelsen udvikler med tiden motoriske problemer, der betyder, at de får svært ved at gå.

De "fryser" på stedet og blive stående, hvilket kan føre til, at de falder og kommer til skade.

- Ved at stimulere specifikke nerveceller i hjernestammen vil vi kunne lindre nogle af de motoriske symptomer, som kan ramme patienterne. For eksempel at de slipper for at opleve, at deres fødder nærmest sidder fast i gulvet, siger Ole Kiehn.

En del patienter behandles allerede med såkaldt deep brain stimulation, hvor en elektrisk puls via en tynd metalwire føres ned i hjernen.

Den behandling har vist sig effektiv over for de rystelser, som kendetegner patienter med Parkinson. Indtil videre har behandlingen ikke haft effekt på evnen til at gå sikkert.

Men det vil blive muligt med den nye forskning, vurderer Hartwig Siebner, der er professor i præcisionsmedicin på Hvidovre Hospital. Han behandler patienter med Parkinson.

- Mus er ikke mennesker, men de afgørende principper er de samme, og derfor er Ole Kiehns forskning epokegørende.

- Det er ikke sådan, at vi i morgen kan hjælpe patienter med gangproblemer, men det er inden for rækkevidde, siger Hartwig Siebner.

Omkring 8000 patienter er diagnosticeret med Parkinson i Danmark. I løbet af de kommende år vil antallet vokse, fordi der bliver flere ældre, og derfor er ny forskning afgørende, siger professoren.

- De næste 10-20 år vil antallet af patienter stige betragteligt. For mange af dem vil den nye type hjernestimulation blive en mulig behandling.

/ritzau/