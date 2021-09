Forskning: Trafikstøj øger risiko for demens

Flere og flere biler på de danske veje forårsager høje støjniveauer i mange omkringliggende boligområder.

Og den enten lette eller kraftige summen sætter sit tydelige præg på danskernes sundhed.

Risikoen for at udvikle demens øges nemlig markant, hvis man over en længere periode bliver udsat for trafikstøj.

Det viser forskning fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet (SDU). Forskningen er den største af sin art i verden.

Resultaterne viser, at man har en forhøjet risiko på 27 procent for at udvikle demenssygdomme, hvis man over en årrække bliver udsat for trafikstøj over 55 decibel.

Ud af 8475 demenstilfælde i 2017 kan 1216 tilfælde knyttes til trafikstøj, hvilket er et meget højt tal.

Det siger Mette Sørensen, adjungeret professor på Roskilde Universitet og ekspert i trafikstøj. Hun er en af forskerne bag studiet.

- Tallet er højt, men man skal huske på, at det er det første studie på det område. Vi skal lave flere studier, før vi endegyldigt kan konkludere noget.

I studiet er to millioner danskeres oplysninger om helbred blevet sammenholdt med oplysninger om deres adresse og den trafikstøj, de er blevet udsat for igennem ti år. De er alle over 60 år.

Det viser, at frigivelse af stresshormoner og søvnforstyrrelser, der kommer af trafikstøj, fører til hjertekarsygdomme, ændringer i immunsystemet og betændelse. Alle ses som tidlige begivenheder i begyndelsen af demens.

Harry Lahrmann er trafikforsker ved Aalborg Universitet. Ifølge ham rejser studiet en række spørgsmål om, hvilken pris man er villig til at betale for den moderne infrastruktur.

- Det er et rigtig fint studie, fordi det giver mulighed for at få sat pris på endnu en af de konsekvenser, der er ved vores nye infrastruktur. Og her er trafikstøj en af de store sundhedskonsekvenser.

- Derfor kan det bruges til at vurdere, hvorvidt man skal lave en motorvej, om en motorvej skal udvides og så videre, siger han.

Miljøstyrelsens grænseværdi for vejstøj i Danmark er på 58 decibel.

55 decibel svarer til støjen i et kontorlandskab, hvor folk taler sammen, forklarer Mette Sørensen.

58 decibel svarer til støjen fra en opvaskemaskine med en meters afstand.

Det er dog langtfra nyt, at trafikstøj er skyld i en række sygdomme, understreger Mette Sørensen.

Politisk har der derfor også været fokus på at mindske støjen fra vejene.

Det nyeste tiltag er en støjbekæmpelsespulje på tre milliarder kroner som del af en infrastrukturaftale indgået før sommerferien.

Her er fokus hovedsageligt på støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene. Det er blandt andet ved Motorring 3 ved Rødovre, E45 ved Aalborg, Holbækmotorvejen ved Vallensbæk og E20 ved Odense og Nyborg.

Det efterlader dog fortsat flere støjplagede områder uden yderligere hjælp lige nu. Harry Lahrmann peger på støjskærme, overdækning af motorveje og vinduer med flere lag som måder at reducere trafikstøj.

1,7 millioner danskere bor ifølge SDU et område, der er belastet med trafikstøj, som overstiger 58 decibel.

/ritzau/