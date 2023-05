Forsøg med snefnug sikrer dansker bronze ved VM for unge forskere

Hjemme i stuen hos familien i Erritsø ved Fredericia har Emma Weiss Nielsen arbejdet med et forskningsprojekt om snefnugs aerodynamiske forhold.

Projektet, som hun har arbejdet med siden sidste år, har nu fået international anerkendelse ved VM for unge forskere, der blev afholdt i sidste uge i USA.

Her opnåede hun en tredjeplads blandt 66 andre projekter fra hele verden i kategorien "Physics and Astronomy".

Efter hjemkomsten til Danmark har den 19-årige dansker, der går i 3.g på EUC Lillebælt, stadig svært ved at få armene ned.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er meget vildt, og jeg er meget beæret. Folk kommer fra hele verden med nogle fede projekter, siger hun.

- Det er meget surrealistisk, at de valgte at give mig tredjepladsen.

Samlet set deltog 1700 projekter ved konkurrencen Regeneron Isef, der er verdens største stem-konkurrence for unge forskere.

Stem er en samlet betegnelse for uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

Emma Weiss Nielsen har som den første nogensinde modelleret, hvordan snefnugs udformning påvirker deres fald gennem atmosfæren.

- Der er ikke to snefnug, der er ens. Af den grund er det rigtig svært at forudsige deres fald i vejr- og klimamodeller, siger hun.

Rent praktisk havde hun et kæmpe kammer med vand, som hun kunne tabe snefnuggene ned i.

- Jeg fandt ud af, at plane snefnug stort set falder ens, mens den tredimensionale form af snefnugget i høj grad påvirker dens aerodynamik.

Til konkurrencen fik den 19-årige dansker ingen begrundelse for, hvorfor hun er blevet tildelt en bronzemedalje.

Hun antager, at hendes tilgang til projektet har haft afgørende betydning.

- Jeg har systematisk varieret snefnuggenes form, så jeg eksplicit kunne undersøge en sammenhæng, siger hun.

- Tidligere studier har forsøgt at generalisere nogle faktorer, der beskriver snefnuggenes form.

Emma Weiss Nielsen drømmer om at kunne leve af at forske. Hun håber, at hendes deltagelse i konkurrencen kan hjælpe hende på rette vej.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Katrine Bruhn Holck, der er programleder for Unge Forskere, åbner tredjepladsen for store muligheder i fremtiden.

Unge Forskere er Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence.

- De danskere, som har vundet noget ved tidligere konkurrencer, studerer nu i udlandet på store universiteter, siger hun.

- Det kan helt klart være et springbræt for Emma til at kunne vælge den vej, som hun gerne vil.

Sidste år vandt 19-årige Nanna Kalmar fra Djursland sølv i kategorien mikrobiologi.

Anerkendelsen betyder meget for de unge danskere, der er nysgerrige på verden, mener programlederen.

- Det giver dem mod på at turde at kontakte forskere, der på papiret ved mere end dem, siger Katrine Bruhn Holck.

- Jeg tænker, at Emmas tredjeplads er et fint bevis på, at man kan nå langt, hvis man øver sig. Hun har grebet sin chance.

Tredjepladsen medfører et honorar på 1000 amerikanske dollar - svarende til knap 7000 danske kroner.

Emma Weiss Nielsen deltog ved VM, fordi hun sidste år vandt i kategorien "Physical Science" i den hjemlige Unge Forskere-konkurrence.

I 2019 blev hun kåret som årets Unge Forsker i Danmark.

/ritzau/