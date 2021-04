Første doser af coronavaccine med uvis fremtid er ankommet

38.400 doser af vaccinen fra Johson & Johnsen er onsdag kommet til landet. Udrulning i Europa er dog udskudt.

Onsdag morgen fik Danmark endnu en coronavaccine i arsenalet. Men hvornår den tages i brug - og om det overhovedet sker - vides ikke.

Klokken fem ankom 38.400 doser af vaccinen fra Johnson Johnson til landet, oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Selskabet bag vaccinen valgte tirsdag at udskyde udrulningen i Europa på grund af bekymringer om mulige bivirkninger.

I USA, hvor vaccinen bruges, er der registreret seks sjældne blodproptilfælde blandt knap syv millioner, der har fået vaccinen.

Det fik ligeledes tirsdag USA's lægemiddelstyrelse, FDA, til at anbefale at sætte brugen på pause. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er også i gang med at undersøge vaccinen og en mulig forbindelse til usædvanlige blodpropper.

Vaccinen fra Johnson Johnson er den, som Danmark har bestilt flest doser af.

