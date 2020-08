For første gang i seks dage er der under 100 smittetilfælde

Fra søndag til mandag er der registreret 76 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Der er tre dødsfald.

Antallet af smittetilfælde med corona i Danmark er det seneste døgn steget med 76 personer. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er første gang i seks dage, at der er registreret under 100 smittetilfælde på én dag.

Samlet har 14.815 personer været smittet i Danmark, siden det første tilfælde blev registreret i slutningen af februar.

Ser man bort fra mandagens tal, har antallet af smittetilfælde generelt set været stigende de seneste uger. Danmark er ramt af lokale udbrud i særligt Aarhus og Ringsted.

Det hører med til historien, at der bliver testet langt flere i dag sammenlignet med starten af udbruddet i marts og april.

Formand for Lungeforeningen Torben Mogensen er forsigtigt positiv på baggrund af mandagens lavere smittetal.

- Det ser fornuftigt ud - forstået på den måde, at der ikke er nogen eksplosiv stigning, som man havde kunnet forvente ved indgangen til weekenden.

- På den måde ser det godt ud, og det tyder på, at man formår at indkapsle de her udbrud, vi har set i Ringsted og Aarhus på det seneste, siger Torben Mogensen.

Han hæfter sig derudover ved, at antallet af indlagte på landets sygehuse er faldet med to til 23 siden fredag morgen.

To af de indlagte er så syge, at de ligger på en intensivafdeling og har brug for en respirator til at trække vejret.

- Vi burde forvente en stigning i antallet af indlæggelser, når vi har set en stigning i smittetallene på det seneste.

- Det kan skyldes, at mange af de smittede er relativt unge og derfor ikke bliver så hårdt ramt af virusset, siger Torben Mogensen.

Trods den seneste tids stigning i antallet af smittede vil Torben Mogensen ikke sige, at Danmark er ramt af en anden bølge af virusset.

- Vi ligger i dvale. Vi kan sagtens komme ind i en anden bølge, men det kræver, at det bliver spredt til flere dele af landet, og at det ikke er hotspots som Aarhus og Ringsted i øjeblikket, siger han.

Siden fredagens opgørelse er der desuden registreret tre nye dødsfald med coronasmittede.

Samlet har 620 personer i Danmark mistet livet, mens de var smittet. Det første dødsfald blev konstateret i begyndelsen af marts.

/ritzau/