Forstegt kyllingekebab tilbagekaldes efter salmonellafund

King Food tilbagekalder Ana Food forstegt kyllingekebab, da der er fundet salmonella i produktet.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken, hvor det er købt, lyder det i meddelelsen.

Det er ikke nævnt, hvor mange pakker kyllingekebab der er tale om.

Indtil videre omhandler det specifikke forhandlere spredt over hele Danmark.

Ifølge Fødevarestyrelsen er produktet solgt i blandt andet Meny i Taastrup, Min Købmand i Allingåbro og Bazar Aarhus i Brabrand.

I juni advarede de polske myndigheder om, at der var fundet salmonella i kyllingekebab - og de opfordrede derfor til at gennemstege kyllingekødet for at sikre, at eventuelle salmonellabaktier døde.

På daværende tidspunkt kunne Fødevarestyrelsen bekræfte, at der havde været 17 forbrugere, som var blevet syge af den samme type salmonella.

Symptomerne på infektion med salmonella er diarré, mavesmerter, feber, hovedpine og eventuelt kvalme og opkast.

/ritzau/