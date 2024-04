Forsvar, klima og familie er ny K-leders hovedfokus

Mona Juul (K) vil lægge mest vægt på forsvars-, klima- og familiepolitik, når hun bliver ny formand for De Konservative.

Det siger hun i et interview med Berlingske.

Søndag holder De Konservative et ekstraordinært landsråd i Herning, hvor Mona Juul efter planen vælges som ny formand for partiet.

De Konservative skal have en ny formand, efter at Søren Pape Poulsen døde 2. marts efter at være blevet ramt af en hjerneblødning.

- Jeg er ikke hende, der har gået og drømt om at blive formand. Og jeg havde slet ikke forestillet mig, at det skulle ske på den her ekstremt voldsomme måde, lyder det fra Mona Juul til Berlingske.

Som formand vil Mona Juul være åben for at give flere penge til Forsvaret og kigge på økonomiske tiltag, der vil give familier mulighed for at arbejde mindre i perioder.

Hun mener, at staten bør etablere en fond, der opkøber store mængder landbrugsjord, og at regeringen gør alt for lidt for at sætte ind over for iltsvind.

Mona Juul siger, at "en helt afgørende del af mit lederskab bliver at være én, man kan regne med og stole på, og som ikke bare begynder at komme med alle mulige udspil, der ikke ville være kommet for et halvt år siden".

Der er i øjeblikket ingen modkandidater til Mona Juul, men partiets medlemmer kan melde sig helt op til landsrådet.

Efter Søren Pape Poulsens død har Michael Ziegler (K), der til dagligt er borgmester i Høje-Taastrup, været fungerende formand, da han er næstformand i partiet.

Michael Ziegler fortalte sidste måned, at der er tre punkter på landsrådets dagsorden.

Selvsagt er der et punkt med valg af ny formand. Men der vil også være en markering af Pape, som blev 52 år.

- Det vil være mærkeligt at mødes uden at markere Søren. Mange af os var med til hans bisættelse, men det er ikke alle medlemmer, der har været det, sagde Ziegler.

Desuden vil det kommende valg til EU-Parlamentet også være på programmet.

