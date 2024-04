Forsvar og sikkerhed fortrænger klima i stor måling før EU-valg

Krigene i Ukraine og Mellemøsten har tilsyneladende sat præg på både danskernes og europæernes holdning til, hvad der skal diskuteres op til EU-valget i juni.

Onsdag viser en stor måling bestilt af Europa-Parlamentet, at et flertal af de danske vælgere peger på "EU's forsvar og sikkerhed" som øverste prioritet blandt 15 temaer, hvoraf der kan peges på flere.

Klimaet har i tidligere målinger, senest i 2023, været de danske vælgeres førstevalg. Klima er nu fortrængt til en andenplads - i Danmark. Tager man alle EU-vælgere med, er bekæmpelse af fattigdom fortsat i top.

Eurobarometermålingen omfatter 26.411 personer i unionen. I Danmark har 1003 personer svaret i perioden 8. februar til 3. marts.

56 procent i Danmark peger på "forsvar og sikkerhed", som valgkampens vigtigste emne. Det er en fordobling i procentpoint i vægtningen af forsvar og sikkerhed siden en tilsvarende måling i efteråret 2023

Også på EU-plan er forsvar rykket op i rangfølgen. Fra 24 til 31.

Efter forsvar og sikkerhed følger energi og landbrug over de emner, som parlamentet ifølge de adspurgte bør fokusere på i de kommende fem år.

Danske vælgere ligger en tand højere end gennemsnittet i EU på interessen for valget. De er også generelt set mere begejstrede for EU end gennemsnitsborgeren.

Dog ligger de danske vælgere lavere end snittet, når det gælder, om EU-Parlamentet bør have større indflydelse på de beslutninger, der træffes. Lige så mange i Danmark ønsker en uændret indflydelse.

Overordnet er der stor opbakning til EU-valget om mindre end 2 måneder. Fire ud af fem i EU mener, at den aktuelle situation med øgede geopolitiske spændinger gør det vigtigere at stemme.

- Europæerne er klar over, at der er meget på spil ved stemmeurnerne. Og at det gør det endnu vigtigere at stemme i den nuværende geopolitiske situation. Jeg opfordrer vores borgere til at stemme til det kommende EU-valg, siger formanden i EU-Parlamentet, Roberta Metsola, i en pressemeddelelse.

Ved det seneste valg til EU-Parlamentet i 2019 stemte 66 procent af de danske vælgere. Det er den med klar afstand højeste valgdeltagelse ved et EU-valg i Danmark.

Lave svarprocenter på Eurobarometer har tidligere fået kritik fra eksperter, som til Information har fremført, at resultaterne bliver usikre, hvis for mange afviser at svare.

Det skyldes ifølge eksperterne, at EU-kritiske stemmer kan være underrepræsenteret, hvis svarprocenten er lav.

Dog var svarprocenterne vidt forskellige fra land til land, og problemet var dengang størst i Tyskland og Finland, mens Danmark lå noget højere. I nogle EU-lande lå svarandelen omvendt meget højt, heriblandt Holland og Sverige.

Svarprocenter for den seneste Eurobarometer fremgår ikke af rapporten.

I Danmark afholdes valget 9. juni. Medlemslandene kan afvikle valget i perioden fra 6. til 9. juni.

