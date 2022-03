Forsvaret advarer danske soldater mod at tage til Ukraine

Forsvaret er bekymret for, at Danmark opfattes som part i konflikt, hvis danske soldater rejser til Ukraine.

Forsvarskommandoen er bekymret for, at Danmark kan blive opfattet som part i konflikten mellem Rusland og Ukraine, hvis danske soldater rejser til Ukraine for at kæmpe.

Det skriver DR, der er i besiddelse af en mail, som ledelsen i Forsvarskommandoen har sendt internt.

I mailen udtrykker ledelsen bekymring over perspektiverne, hvis ansatte i Forsvaret deltager i krigen i Ukraine.

Ifølge Forsvarskommandoen er der ikke konkrete tilfælde, hvor danske soldater er taget til Ukraine for at kæmpe.

- Danmark er ikke part i konflikten. Imidlertid vil det, i forhold til Danmarks eventuelle partsstatus i konflikten, kunne tillægges vægt, om ansatte i det danske forsvar tager del i konflikten på ukrainsk side, og det vil kunne bidrage til en fejlagtig opfattelse af Danmark som part i konflikten, lyder det blandt andet i den mail, som DR er i besiddelse af.

Af mailen fremgår det desuden, at Forsvarets Efterretningstjeneste har oplyst, at det kan få konsekvenser for den sikkerhedsgodkendelse, soldaterne skal have, hvis de rejser til Ukraine.

Forsvarskommandoen mener, at der blandt konfliktens parter kan opstå tvivl om danske soldaters tilhørsforhold. Det kan ifølge mailen føre til mistanke om spionage og lejesoldat-status.

Den slags situationer vil ifølge Forsvarskommandoen kunne få konsekvenser for både den enkelte soldater og den danske stat.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere tager til Ukraine og kæmper på ukrainsk side.

Torsdag har Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinik, oplyst til DR, at mere end 100 danskere er taget til Ukraine for at kæmpe.

Ambassadøren siger, at mange har militær erfaring, men at de ikke er ansat i Forsvaret lige nu.

Tom Block, der er formand for soldaternes fagforening Hærens Konstabel- og Korporalforening, siger til DR, at han har forståelse for Forsvarskommandoens advarsel til soldaterne.

