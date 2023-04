Forsvaret betalte for officerers motorcykeltransport fra USA

I 2022 brugte Forsvaret 246.000 kroner på at transportere seks motorcykler over Atlanten for fem af sine udstationerede officerer.

Det viser en aktindsigt, som TV 2 har fået af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Det kostede eksempelvis 77.000 kroner, da en officer skulle have sin Harley Davidson Road King-motorcykel med hjem til Danmark.

Den høje pris skyldes, at der skulle konstrueres en særlig transportkasse til motorcyklen. Inklusive toldafgifter løb det derfor op i 77.000 kroner, skriver TV 2.

Det er dog ikke i strid med reglerne at få transporteret en motorcykel med hjem, når man har været udstationeret for Forsvaret.

Ifølge den såkaldte udetillægsordning har Forsvarets udstationerede nemlig mulighed for at få en motorcykel med hjem til Danmark.

Alligevel vækker det undren blandt flere forsvarsordførere, som TV 2 har talt med. Flere mener, at reglerne bør ændres.

- Det lyder både ekstravagant og bekymrende, for vi har mange ting, vi skal bruge penge på i Forsvaret. Der er bedre ting at bruge penge på, end at transportere motorcykler frem og tilbage fra USA, siger SF's forsvarsordfører, Anne Valentina Berthelsen, til TV 2.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har ifølge mediet bedt Forsvarsministeriets Personalestyrelse aflevere en redegørelse umiddelbart efter påske.

Det er langtfra første gang, der er fokus på Forsvarets økonomi og brug af penge.

I januar offentliggjorde Statsrevisorerne en beretning der retter skarp kritik af ministeriets økonomi.

Statsrevisorerne påtalte blandt andet, at ministeriet ikke har "levet op til grundlæggende og almindeligt udbredte principper for god statslig økonomistyring".

Kritikken i januar var langtfra første gang, at Statsrevisorerne rettede skarp kritik af Forsvarsministeriet. Også i 2022 gjorde de Folketinget opmærksomt på, at der var "væsentlige problemer med forsvarets økonomistyring".

Troels Lund Poulsen forventer, at der i det nye forsvarsforlig vil blive sat krav til strammere økonomistyring.

