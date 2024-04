Forsvaret får én dag til redegørelse om fregats defekte systemer

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) kræver inden dagens udgang en redegørelse om fregatten "Iver Huitfeldts" radarsvigt og defekte ammunition.

Det er "afgørende viden" og "ikke acceptabelt", at det politiske system ikke er blevet orienteret om, at fregatten oplevede svigt og defekter under et droneangreb i Det Røde Hav i marts.

- Det er meget alvorligt, og derfor har jeg bedt om en redegørelse, siger Troels Lund Poulsen til flere medier på Christiansborg.

- Jeg skal ikke vente på den redegørelse i flere uger. Den skal jeg have med udgangen af i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fregatten oplevede radarsvigt og defekt ammunition under droneangreb i Det Røde Hav i marts.

Det skete, da fire droner blev nedskudt i et angreb, hvor 15 blev sendt afsted fra houthi-bevægelsen. Det skriver forsvarsmediet Olfi tirsdag.

En stribe tekniske problemer udsatte soldaterne for fare under angrebet i marts ifølge mediet, fordi fregatten i en halv time ikke kunne affyre sit eneste luftforsvarsmissil.

Problemet er ikke nyt, men er ikke blevet løst, har skibschefen advaret om.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fordi fregattens centrale forsvarssystem svigtede, blev kanonerne taget i brug. Men halvdelen af granaterne detonerede kort efter at have forladt kanonerne uden af være i nærheden af fjendtlige mål.

Ifølge Troels Lund Poulsen fik han først kendskab til våbensystemernes svigt mandag.

- Jeg er meget kritisk overfor, at så afgørende en viden ikke bliver delt med mig som minister. Jeg får generelt meget at vide, men det er afgørende viden, som det politiske system og Christiansborg skulle have fået, siger han.

/ritzau/