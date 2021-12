Forsvaret forlader grænsekontrol: Skal hjælpe med vaccineindsats

Forvaret omdirigerer soldater fra grænsekontrol til vaccineindsatsen. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Forsvaret har siden 2017 hjulpet politiet med kontrol ved grænserne og bevogtningsopgaver, men den støtte har grænsebetjentene fra onsdag morgen nu mistet. Hvor lang tid det kommer til at stå på er ifølge politiet endnu uvist.

Forsvaret skal i stedet hjælpe sundhedsmyndighederne med, at 3,5 millioner borgere får tredje vaccinestik inden nytår.

- Forsvarets bidrag til blandt andet grænsekontrol og bevogtning er meget værdsat, men nu har Forsvaret fået en anden samfundsmæssig vigtig opgave, og det har vi naturligvis stor forståelse for.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det betyder, at vi midlertidigt skal bruge flere politiuddannede til at løse opgaverne med grænsekontrol og bevogtning. Det siger chefpolitiinspektør hos Rigspolitiet, Peter Ekebjærg i pressemeddelelsen.

Forsvaret rykker omkring 250 årsværk fra opgaver i politiet. Soldaterne har blandt andet hjulpet med grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse og bevogtningsopgaver i København.

Tidligere på måneden satte Forsvaret 200 soldater ind til at hjælpe sundhedsmyndighederne. Det samlede antal er dermed oppe på 450 soldater til vaccineindsatsen.

Sundhedsstyrelsen har forkortet den tid, der skal gå mellem andet og tredje stik til 4,5 måneder for alle over 40 år.

Onsdag har over 1,2 millioner borgere fået tredje stik. Målet er, at 3,5 millioner borgere er revaccineret inden årets udgang.

Det betyder, at næsten 2,3 millioner borgere over de næste uger skal have en vaccine, hvis målet skal nås.

- Vi står igen i en ekstraordinær situation, der kalder på en ekstraordinær indsats. Og den er vi selvfølgelig parate til at løfte, siger forsvarsminister Trine Bramsen i en pressemeddelelse fra Forsvaret om indsatsen.

- Medarbejderne fra Forsvarsministeriets område spiller en central rolle i, at sundhedsmyndighedernes vaccinations- og testkapacitet med kort varsel kan opgraderes. Også selv om det midlertidigt sker på bekostning af andre opgaver.

Også ansatte fra Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet deltager i vaccineindsatsen.

De tre politikredse, der tidligere har fået hjælp af Forsvaret, skal dække de huller, Forsvaret efterlader.

- I de kommende dage vil vi vurdere, om de berørte kredse skal aflastes via anden personeltilgang, siger Peter Ekebjærg.

- Det vil selvfølgelig betyde, at vi er nødt til at prioritere i forhold til opgaverne i en periode, men vi søger selvfølgelig en løsning, der har mindst muligt påvirkning på borgerne.

/ritzau/