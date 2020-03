Forsvaret inddrager udsendte soldaters orlov

Udsendte danskere får midlertidigt inddraget deres orlov, skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

Udsendte danske soldater får ikke lov at komme hjem til Danmark på orlov i den nærmeste fremtid.

Det sker for at forhindre, at det smitsomme coronavirus spreder sig i de danske forsvarsmissioner rundt omkring i Verden.

Således har Forsvaret inddraget al orlov for udsendte soldater foreløbig indtil den 30. marts.

Det betyder, at udsendte danske soldater, der ellers har ville taget orlov fra den mission, de er på, i stedet må blive i de lande, hvor de er på mission.

- Vi har stor forståelse for, at soldater og deres pårørende er skuffede over at få aflyst ferieplaner og udskudt samvær, siger oberst Jens Lønborg, der er chef for Forsvarskommandoens Operationsafdeling i en pressemeddelelse.

Forsvaret har endnu ikke oplevet smittetilfælde på deres missioner i udlandet.

De vurderer dog, at der er for stor risiko forbundet med at lade soldater vende tilbage til missioner i udlandet fra Danmark.

/ritzau/