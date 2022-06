Forsvaret kæmper med at fastholde unge soldater

916 konstabler og 125 officerer forlod sidste år Forsvaret.

Det viser tal fra Forsvarets Personalestyrelse ifølge Berlingske.

Til sammenligning forlod 449 befalingsmænd og konstabler og 71 officerer Forsvaret i 2008.

De mange, der forlader Forsvaret, får Centralforeningen for Stampersonel (CS), der er Forsvarets største fagforening, til at frygte for fremtiden, efter at danskerne onsdag stemte ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

- Der er stadig flere opgaver, end Forsvaret kan gabe over, og manglen på kolleger er stor. Så det med bare at presse nye opgaver ned over Forsvaret giver absolut ingen mening.

- Jeg tror, at vi skal kigge langt ud i fremtiden, hvis Forsvaret i sin nuværende konstruktion skal kunne byde ind på flere opgaver - også selv om politikerne gerne vil, siger Jesper Korsgaard Hansen, der er formand for CS.

Det er især i hæren og blandt de yngre soldater i Forsvaret, at der er problemer, fordi mange vælger at forlade Forsvaret, siger formanden.

Han peger på, at der ikke er problemer med at rekruttere unge soldater, men at det er svært at fastholde dem.

Ifølge Berlingske oplyste Hærkommandoen i maj foran en stor gruppe soldater, at hæren i øjeblikket har 600 ledige stillinger, mens højtplacerede kilder i hæren ifølge avisen siger, at der skal være 1200 flere ansatte i Forsvaret, hvis det skal fungere optimalt.

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tal blev mere end hvert tredje stillingsopslag ikke besat i perioden fra juni til november sidste år.

Forsvarskommandoen skriver i en mail til Berlingske, at der er et stort behov for rekruttering og fastholdelse inden for Forsvaret.

Desuden oplyser Forsvarskommandoen til avisen, at der er igangsat et pilotprojekt, hvor konstabler i hærens kampstyrker får en uddannelse som faglærte, fordi man tror på, at de unge mennesker bliver i Forsvaret i længere tid, hvis de får papir på deres kompetencer.

/ritzau/