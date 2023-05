Forsvaret kasserer over halvdelen af unge mænd til session

I første halvdel af 2022 blev 57,83 procent af alle unge mænd, der var til session, erklæret uegnede til militærtjeneste.

Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra Forsvarets Personalestyrelse.

Andelen af unge mænd, der bliver kasseret ved sessionen, har været stigende siden 1995, hvor 30 procent blev erklæret uegnede.

En værnepligtsevaluering fra 2021 viser ifølge visen, at Forsvaret vurderer, at det stigende antal af unge, der afvises, skyldes, at flere unge har psykiske diagnoser.

I 2017 blev 22 procent af de unge, der blev erklæret uegnede til værnepligt, erklæret uegnede på grund af psykiske diagnoser som adhd, angst eller depression.

Andelen af svært overvægtige blandt nutidens unge gør også en forskel, vurderer Forsvaret ifølge Berlingske.

Ved Forsvarets Dag, som også kaldes session, introduceres de mulige værnepligtige for Forsvaret, tager en skriftlig prøve og får deres helbred undersøgt.

Efterfølgende får de unge at vide, om de er egnet til militærtjeneste.

Selv om der altså er færre i dag end for 27 år siden, der erklæres egnede til militærtjeneste, er det altså ikke ensbetydende med, at ungdommen i dag er svagere.

Det siger Anna Illemann Christensen, der er seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed.

Hun har undersøgt sundheden blandt 17.000 personer, der er mellem 16 og 24 år.

Seniorforskeren siger, at både mistrivsel, overvægt og allergi kan være årsager.

Eksempelvis var fem procent af de unge svært overvægtige i 2010. I 2021 var andelen ti procent ifølge Berlingske.

- Andelen af unge, der har langvarig sygdom eller dårligt helbred, er uændret. De unges sundhedsadfærd har heller ikke ændret sig bemærkelsesværdigt - ud over at der er færre, der drikker alkohol, siger Anne Illemann Christensen.

