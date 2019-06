Forsvaret: Russere har ikke forsøgt at påvirke valget

I september advarede ministre mod udenlandsk påvirkning af folketingsvalget. Det er ikke sket, oplyser Hjort.

Tre ministre stillede sig i september op med en handlingsplan og advarede mod Ruslands forventede planer om at påvirke udfaldet af det danske folketingsvalg.

Men inden valget skal afholdes onsdag, er status, at Forsvaret ikke har konstateret et eneste forsøg på udenlandsk forsøg på indblanding i valgkampen.

Det skriver Berlingske, der har talt med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Adspurgt om Forsvaret ikke har konstateret et eneste forsøg fra Ruslands side på at påvirke det danske valg, svarer ministeren "ja". Han tilføjer:

- Det er muligt, der er nogle mistanker, men der er ikke dokumenteret noget, siger Claus Hjort Frederiksen til Berlingske.

Da forsvarsministeren sammen med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) lancerede deres plan i september, var det på baggrund af vurderinger fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) fra 2017 og 2018.

Her lød det, at det er sandsynligt, at russiske påvirkningskampagner vil udgøre en stigende trussel - også mod Danmark.

Truslen nedtonede FE dog i april. Her lød det, at det er "mindre sandsynligt", at Rusland vil gennemføre en koordineret påvirkningskampagne rettet mod de kommende valg i Danmark.

FE gjorde dog opmærksom på, at truslen skulle tages alvorligt.

- Selv om vi aktuelt vurderer det for mindre sandsynligt, at vi under det danske folketingsvalg kommer til at se en fuldt udrullet russisk påvirkningsoperation, så er det en trussel, som vi skal tage alvorligt og være klar til - også i Danmark, skrev FE-chef Lars Findsen i en udtalelse.

