Forsvaret varsler støjgener og militærkøretøjer på vejene i Nordsjælland

Mandag begynder sidste træning af soldater, der skal sendes til Irak.

Det oplyser major ved anden brigade i Forsvaret, Nicolai, der er ansvarlig for øvelserne. Nicolai oplyser ikke sit efternavn af sikkerhedshensyn, siger han.

Derfor har han varslet borgere i Jægerspris, Frederikssund og omegn om mulige støjgener fra skydning med løst krudt og militære køretøjer på vejene de næste to uger.

Øvelserne starter mandag og strækker sig til fredag. Ugen efter starter øvelserne op igen tirsdag til fredag.

- Vi uddanner næste hold, og sidste hold, der skal til Irak efter sommerferien. Det er en form for eksamen, hvor vi har lavet en masse små scenarier, de skal udføre, så de er forberedt, siger majoren.

Han oplyser, at der i nogle scenarier er skyderier og kanonslag, men at det ikke vil ske inde i byerne. Alt, hvor der bliver skudt, er primært på øvelsesanlæg i området.

- Vi har valgt Frederikssund, så vi kan få bebyggelse med. De skal også køre i Bagdad, så de skal kunne køre i byer, siger han.

Selv om det måske ville være et fascinerende syn at se store militære køretøjer køre gennem byerne, er det ikke det, man skal forvente, lyder det fra majoren.

Der er tale om mindre militære køretøjer, som man næsten ikke kan se er militære, når man spotter dem med det blotte øje.

- Vi regner heller ikke med, at borgere kommer til at kunne høre noget fra os. Men vi forsøger at tage tingene på forkant, siger major Nicolai.

Han påpeger, at de har lavet øvelserne syv gange tidligere i samme område, og han altid har fået en eller to henvendelser fra borgere.

Derfor vil de informere lidt tydeligere denne gang om, at de er til stede.

Der vil blive simuleret angreb på de førnævnte militærkøretøjer, hvilket kan give støjgener i form af skydning med løst krudt.

Men de scenarier udspiller sig i mere isolerede områder og ikke på vejene. Der vil også finde et simuleret angreb på Jægersprislejren sted den 31. maj og 1. juni i tidsrummene kl. 20.00 - 23.00, hvor der anvendes kanonslag.

/ritzau/