Forsvaret vil oftere skride til fyringer i krænkelsessager

Ifølge forsvarschef har man i nogle krænkelsessager været for langsomme til at reagere. Nu ændres praksis.

Fremover vil fysiske krænkelser begået af medarbejdere i Forsvaret som udgangspunkt være afskedigelsesgrund.

Det skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Andre alvorlige krænkelsessager vil ligeledes kunne være grund til at fyre den eller dem, der har gjort det, lyder det videre.

Men uanset hvad skal det ske på en konkret og individuel vurdering, og der vil også kunne tages en beslutning om ansættelsesforholdet, inden der eventuelt har været en straffesag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der skal drages hårdere og hurtigere konsekvenser i krænkelsessager i Forsvaret, siger forsvarschef Flemming Lentfer i pressemeddelelsen.

- På baggrund af nogle af de sager, vi har set, må vi erkende, at vi har været for langsomme til at reagere, siger han.

Der har gennem de senere år være flere sager fremme, hvor medarbejdere i Forsvaret har beskyldt chefer og kolleger for krænkende adfærd.

Senest sendte TV 2 en dokumentar i sommer, hvor 11 kvinder stod frem og fortalte, at de har oplevet krænkende adfærd i Forsvaret, og at håndteringen af det har været mangelfuld.

Ifølge Flemming Lentfer er der sager, som ikke er blevet håndteret godt nok.

Samtidig har Forsvaret ifølge forsvarschefen også de senere år haft mere fokus på at forebygge krænkelser. Det er blandt andet sket med samarbejdsudvalg og uddannelse.

- Vi vil have øget fokus på at sikre, at krænkeren og den krænkede ikke skal arbejde side om side, mens sagen undersøges. Der har vi tidligere været for dårlige til at adskille parterne, for eksempel mens en straffesag har pågået.

- Det betyder også, at vi i flere sager vil skride til afskedigelse af chefer og medarbejdere, siger forsvarschefen i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen bliver det desuden påpeget, at alle medarbejdere i Forsvaret har "pligt til at handle", hvis de får kendskab til krænkende adfærd.

Chefer og ledere har desuden et særligt ansvar. Det gælder også i forhold til at skabe en sund kultur på arbejdspladsen.

Derfor vil chefer og ledere også kunne blive degraderet eller fyret, hvis de ikke opfylder handlepligten.

/ritzau/