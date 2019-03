Forsvarets fagforening: Fjolser skal ikke ødelægge det for andre

Fem soldater blev i 2018 idømt bødestraffe for at have delt krænkende fotos. Svineri, mener fagforeningen.

Nøgenbilleder af en sovende kvindelig værnepligtigt blev sidste år delt af en mandlig kollega på Skive Kaserne.

Det er bare en ud af fire sager, der sidste år blev registreret af Forsvarets Auditørkorps om digital krænkelse.

Antallet af delinger af nøgenbilleder i Forsvaret er stigende, og ifølge formanden for soldaternes fagforening, Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF), er det noget "svineri".

- Det skal vi slå hårdt ned på i fællesskab med ledelsen, siger formanden HKKF-formand Flemming Vinther.

- Det er vigtigt, at der kommer nogle meget markante udmeldinger fra ledelsen, om at det er ikke noget, man accepterer i Forsvaret som arbejdsplads.

Som det er nu, deler mænd og kvinder bad og sovesale, når de er på øvelser.

Men ifølge formanden giver det stigende antal af digitale krænkelse af kvinder ikke anledning til at ændre forholdene blandt mænd og kvinder i Forsvaret.

- Vi skal ikke lade få fjolser ødelægge det for alle andre.

- Vi har rigtig gode erfaringer med, at mænd og kvinder deler indkvartering. Sådan har vi kørt nogle år, og det giver en rigtig positiv effekt på en masse ligestillingsmæssige spørgsmål, siger Flemming Vinther.

Ifølge chefen for Strategisk HR i Forsvarskommandoen, så er enhver form for krænkende adfærd uacceptabel i Forsvaret.

- Det er aldrig godt nok, når der er én sag, fordi én sag er en for mange.

- Derfor sætter vi ind hver gang, der kommer en sag til vores kendskab, og så skal sagen håndteres, fordi det er ikke acceptabelt, hverken over for den enkelte eller Forsvaret, siger Jesper Heiner Lynge.

I alt blev fem soldater i 2018 idømt bødestraffe for enten at have delt eller optaget fotos af krænkende karakter.

