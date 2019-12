Forsvarschef indtager skandaleramt ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse får Bjørn Bisserup som midlertidig chef.

Forsvarschef Bjørn Bisserup er fredag blev udpeget som fungerende chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Styrelsen har været uden chef, siden direktøren Hans J. Høyer tirsdag blev fritaget fra sine opgaver.

Det oplyser ministeriet på sin hjemmeside.

Hans J. Høyer blev taget fra bestillingen efter det i sidste uge kom frem, at styrelsens midler er blevet misbrugt.

Derudover har ministeriet nedsat et rejsehold, der skal "undersøge de interne forhold i forbindelse med mulig svindel".

Rejseholdet får også deltagelse af chefen for ministeriets interne revision.

To medarbejdere er anklaget af politiet for svindel, og ifølge Rigsrevisionen har styrelsen løjet for dem, da revisionen undersøgte sagen.

