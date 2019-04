Forsvarschef: Ny værnepligt kan øge dansk sikkerhed

En cyberværnepligt ønskes indført fra det nye år. Danmark har behov for den viden, siger chef for Forsvaret.

Cybersikkerhed udgør en væsentlig del af Forsvarets arbejde.

Derfor håber forsvarschef Bjørn Bisserup, at nye cyberværnepligtige, som regeringen lægger op til at at indføre, på sigt vil styrke Danmarks sikkerhed.

- Det er klart, at cybertruslen er betydelig. Det er den også med militære øjne. Meningen med de værnepligtige er at udvide kapaciteten både til glæde for Forsvaret, men også for samfundet i øvrigt.

- Nye værnepligtige giver os en øget rekrutteringsbase, siger han.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ønsker at indføre en treårig forsøgsordning. Det er tanken, at 30 personer ad gangen skal være værnepligtige inden for cybersikkerhedsområdet.

Forslaget møder bred politisk opbakning.

Uddannelsen skal bestå af en militær basisuddannelse på fire måneder, som skal gøre de værnepligtige i stand til at agere i felten. Efterfølgende skal de have otte måneders specialuddannelse inden for cybersikkerhed og taktisk kommunikation.

Center for Cybersikkerhed udgav sin seneste vurdering af cybertruslen mod Danmark i maj 2018. Her fremgår det, at cyberkriminalitet og -spionage udgør en meget stor trussel mod landet.

Den trussel kan cyberuddannede ikke mindske, vurderer forsvarschefen.

- Truslen er den samme. Men på sigt vil det forhåbentlig betyde, at risikoen (for angreb, red.) bliver lavere, siger han.

De, der efter værnepligten ikke bliver i militæret, kan eksempelvis styrke it-forsvar i private firmaer. Generelt vil der altså ske en forbedring af sikkerheden i Danmark, vurderer Bjørn Bisserup.

Den udmelding bakker Jens Myrup Pedersen, lektor ved Aalborg Universitet, op om. Han ser mange gode aspekter ved værnepligten.

- Jeg håber og tænker, at det vil tiltrække flere til Forsvaret. Det kan også give flere en lyst til at uddanne sig inden for det senere, fordi de kan prøve det i en relativt tidlig alder, siger han.

Jens Myrup Pedersen påpeger, at Israel har dyrket talenter inden for flere områder i forbindelse med værnepligten. Mange vælger bagefter at følge den uddannelsesvej.

- Det styrker både Forsvaret og dem, der lever af at lave cyberløsninger. Man kan håbe, det får samme effekt i Danmark.

Ifølge ham viser alle analyser, at der er stor mangel på it-kyndige - især inden for cyberområdet. Han påpeger, at der dog ved værnepligt er tale om en kort uddannelse.

/ritzau/