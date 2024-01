Forsvarschef og rigspolitichef deltager i kur efter Statsrådet

Både forsvarschef Flemming Lentfer og rigspolitichef Thorkild Fogde vil deltage i den kur, som det nye kongepar vil afholde i forlængelse af Statsrådet.

Det fremgår af gæstelisten, som er blevet offentliggjort på Kongehusets hjemmeside.

Det var på forhånd kendt, at statsminister Mette Frederiksen (S) og formand for Folketinget Søren Gade (V) deltager.

Også repræsentanter for Færøerne og Grønland er inviteret i form af formand for Naalakkersuisut Múte I.B. Egede og lagmand for Færøernes landsstyre Aksel V. Johannesen.

Ud over det nye kongepar vil også kronprins Christian, prins Joachim og Jane Stephens, der er kronprinsesse Marys lillesøster, deltage.

Desuden deltager Højesteretspræsident Jens Peter Christensen, departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen og biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen.

Kuren vil blive afholdt i Tronsalen på Christiansborg klokken 14.30.

Ifølge Kongehuset stammer ordet kur fra det franske "cour", der betyder gård eller hof. På dansk bruges det typisk om en ceremoni, hvor flere hilser på monarken.

En kur afvikles typisk stående, mens en taffel er en ceremoni, hvor gæsterne sidder ned.

Efter Statsrådet tager dronning Margrethe fra Christiansborg til Amalienborg, og hun deltager derfor ikke i kuren.

/ritzau/