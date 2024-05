Forsvarschef spekulerer ikke over fremtiden og frygter intet

Danmarks fungerende forsvarschef har nu i lidt en over måned heddet Michael Hyldgaard.

Men om han forventer at blive Forsvarets øverste chefs permanent, har han "ikke spekuleret på".

Det siger Michael Hyldgaard i et tiltrædelsesinterview med Ritzau onsdag.

- Jeg gør det her så længe, jeg bliver bedt om det. Når man bare er indstillet på det - det er sådan, jeg er i virkeligheden - så slipper man for at gå og bekymre sig om de ting.

- Jeg har også fået spørgsmålet, om jeg frygter det ene eller andet. Jeg frygter ikke noget som helst. I virkeligheden så løser jeg bare opgaven, siger Michael Hyldgaard.

Gennem hele interviewet betoner forsvarschefen gang på gang, at han er der for at løse en opgave.

- Jeg er meget opgaveorienteret, så jeg kigger på opgaven. Hvad består opgaven i, og hvad er min rolle i den?

- Verden kan tumle rundt, men holder du fokus på opgaven, så har du det pejlemærke. Så får du fokuseret din energi og kræfter det rigtige sted. Det lyder selvfølgelig meget kedeligt, men det er den måde, der i hvert fald virker for mig, siger han.

Michael Hyldgaard har været i Forsvaret i over 40 år.

Han er i dag general, er tidligere jægersoldat, har været udsendt to gange til Afghanistan, haft flere chefstillinger, og nu er han så Forsvarets øverste chef og forsvarsminister Troels Lund Poulsens (V) militærfaglige rådgiver.

Stillingen som fungerende forsvarschef fik han 4. april, da Flemming Lentfer blev hjemsendt.

Det kom "ud af det blå", fortæller han.

- Jeg var ikke forberedt på den her situation, så det har selvfølgelig været meget hektisk, siger Michael Hyldgaard, der senest var chef for Specialoperationskommandoen, om sin første måned som forsvarschef.

Spørgsmål: Var det mere pligt end lyst, at du tog jobbet?

- Jeg opfattede det som en opgave, jeg skulle løse. Og blev bedt om at løse. Og så har jeg ikke spekuleret mere over det, men givet mig i kast med, hvad der nu var foran mig.

Selv om Flemming Lentfer er hjemsendt, er han fortsat ansat som forsvarschef. Derfor skal der også være en afklaring på hans sag, før en permanent forsvarschef kan udnævnes.

Flemming Lentfer har gennem sin advokat truet med at sagsøge Forsvarsministeriet, da han mener, at hjemsendelsen ikke er saglig begrundet.

/ritzau/