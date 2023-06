Forsvarschef: Vi kan træne seks ukrainske kampflypiloter ad gangen

Når ukrainske piloter efter planen skal trænes i at flyve F-16-kampfly i Danmark, er det lidt over en håndfuld ad gangen, som det danske forsvar skal have på skolebænken.

Det fortæller forsvarschef Flemming Lentfer til Ritzau på Folkemødet.

- Vi har planlagt, at vores kapacitet vil være at kunne træne omkring seks piloter ad gangen og så en 30-40 yderligere soldater, der arbejder med de andre ting.

De andre soldater omfatter eksempelvis personale, der skal vedligeholde kampflyene.

- Man skal også uddanne vedligeholdspersonale, og så skal man uddanne noget personale, der arbejder med flyene og er i stand til at sætte våben på og den slags ting. Så det er i virkeligheden en samlet pakke og ikke kun piloter, siger Flemming Lentfer.

Der er lagt op til, at de ukrainske soldater skal trænes på Skrydstrup-basen i Jylland.

Men hvor længe, det tager at omskole piloterne fra MiG-kampfly til F-16-kampfly, kan ikke siges præcist.

- Det kommer an på, hvilke kvalifikationer de piloter har både i forhold til at flyve kampfly i forvejen og deres erfaring, men også, hvor gode de er til engelsk, siger Flemming Lentfer.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har tidligere udtalt, at han forventer, at træningen vil tage minimum seks måneder.

I den vestlige koalition, der støtter Ukraine militært i krigen mod Rusland, er det Danmark og Holland, der har fået ansvaret for indsatsen med at træne ukrainske piloter.

Troels Lund Poulsen sagde torsdag, at han regner med, at Danmark og Holland inden Nato-topmødet i Vilnius i juli vil kunne fremlægge en konkret plan for, hvornår træningen går i gang. Og hvilke etaper træningen vil bestå af.

Om Danmark også på sigt skal donere F-16-kampfly til Ukraine, kalder Flemming Lentfer en "politisk beslutning".

- Det er ikke så meget et spørgsmål, om det kan lade sig gøre eller ej, men mere et spørgsmål, om man ønsker at træffe den beslutning, siger forsvarschefen.

