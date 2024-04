Forsvarschef: Vigtigst for soldater med bred forsvarsaftale

Fungerende forsvarschef Michael Hyldgaard kalder den nye delaftale under forsvarsforliget for "en rigtig god aftale".

- Det er jeg selvfølgelig glad for, og det bliver en stor opgave for os selvfølgelig at få den implementeret over en del år, siger Michael Hyldgaard til Ritzau efter præsentationen af aftalen i Forsvarsministeriet.

Han vil dog ikke fremhæve specifikke elementer i aftalen.

- Men det, der er rigtig vigtigt for soldaterne, er, at alle forligspartierne er med i den her aftale. Det er det vigtigste for en soldat. At der er bred politisk opbakning til det, vi foretager os, siger forsvarschefen.

Michael Hyldgaard blev ny fungerende forsvarschef 3. april, efter forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) hjemsendte Flemming Lentfer på grund af manglende tillid.

Inden da var Michael Hyldgaard chef for Specialoperationskommandoen. Han har mere end 40 års erfaring i Forsvaret.

Det helt store stridspunkt under forhandlingerne om den nye delaftale har været spørgsmålet om kvindelig værnepligt.

Det endte med at komme med i aftalen - men først efter næste folketingsvalg, da en særskilt forligskreds måtte indgå en aftale uden om Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne.

Michael Hyldgaard ønsker dog ikke at kommentere på forløbet, da "det er en politisk proces".

- Men vi har behov for en diversitet i Forsvaret - også blandt de værnepligtige, og det får vi med den her aftale.

/ritzau/