Forsvarsforlig følger ikke tidsplan: Delaftale lander først i januar

Den første delaftale under forsvarsforliget fra juni, hvor der blev afsat over 140 milliarder kroner til Forsvaret, er forsinket.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.

- De første beslutninger i første delaftale under forsvarsforliget forventes at blive forhandlet færdigt i løbet af januar og lander dermed senere end planlagt, lyder det i meddelelsen.

I oktober beskrev Altinget en køreplan, som mediet var i besiddelse af for de i alt planlagte fire delaftaler under forsvarsforliget. Her fremgik det, at første delaftale var planlagt til at lande i første halvdel af november.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også nedsættelsen af et ekspertudvalg, der blev politisk besluttet i forsvarsforliget, er forsinket. Af forligsteksten fremgår det, at ekspertudvalget skulle være nedsat i efteråret 2023, men det er endnu ikke sket.

Ekspertudvalget skal "komme med anbefalinger til en veldrevet og effektiv organisation, så det danske forsvar får de bedste forudsætninger for at vokse i den kommende tiårige forligsperiode".

I pressemeddelelsen mandag fra Forsvarsministeriet præsenterer forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) en implementeringsplan for "genopretningen af Forsvarets fundament".

Den bygger på en genopretningsplan, der blev fremlagt i maj.

I alt er der afsat omkring 39 milliarder ud af den samlede ramme for forsvarsforliget til genopretning.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Inden vi kan investere i nye opgaver og nye kapaciteter, skal det økonomiske og organisatoriske fundament under Forsvaret være på plads, og det sker med genopretningsplanen.

- En del af den nødvendige genopbygning af Forsvaret sker ved, at vi nu retter op på de politiske beslutninger fra tidligere forsvarsforlig, som ikke har fulgt med den sikkerhedspolitiske udvikling og derfor har slidt på Forsvaret, siger Troels Lund Poulsen i meddelelsen.

Eksempelvis foreslår regeringen, at der investeres 21 milliarder til materialeanskaffelser samt drift og vedligehold af Forsvars materiel. Det gælder eksempelvis infanterikamptøjer og ammunition.

Værnepligtiges indkvarteringsforhold skal også forbedres, mens der skal investeres seks milliarder kroner til personale. Det indebærer at ansætte flere soldater i Forsvaret.

/ritzau/