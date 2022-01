Forsvarsminister efter Mali-hjemtagning: Del af ny virkelighed

Et beskidt politisk spil med mange aktører og misinformation er en del af den nye virkelighed, som Danmark skal navigere i i sit internationale engagement.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn torsdag, hvor situationen i Mali har været på dagsordenen.

Danske soldater har i flere år ydet militært bidrag i landet. Men nu trækkes soldaterne hjem efter en konflikt om den danske tilstedeværelse, hvor Mali pludseligt har meddelt, at soldaterne ikke har tilladelse til at være i landet.

Det har skabt undren i Danmark, da de er indsat efter klar invitation fra landet.

- Når vi fra dansk side gerne vil være engagerede ude omkring i verden, være med til at bekæmpe terrorister og andre typer af ondskab, så er det en del af den nye virkelighed, at der er et beskidt politisk spil indover.

- Der er mange aktører, og der er misinformation og alle mulige andre typer af kommunikation indover. Så det her er et billede på, hvordan vores engagement i fremtiden desværre nok kommer til at se ud, siger Trine Bramsen.

Også udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der ligeledes deltog på mødet, mener, at det er tale om et "beskidt spil", når der presses på for dansk exit.

I hans optik forsøger kupgeneralerne i Mali at skabe splid og trække opmærksomhed væk fra de problemer, de har, ved at sætte ind mod Danmark.

- Det er ikke første gang, vi ser det. Vi ser desværre, at der er en opildning af befolkningen mod tilstedeværelsen af soldater i Mali, og vi kan se, hvordan det er en del af et spil, hvor Rusland og lejesoldater spiller en rolle, siger Jeppe Kofod.

En militærjunta har haft magten i Mali siden 2012, da den daværende præsident, Amadou Toumani Touré, blev væltet ved et statskup.

Det danske bidrag er en del af en koalition, der er ledet af Frankrig, som har til opgave at hjælpe lokale styrkers evne til at bekæmpe ekstremistiske grupper.

Efter konflikten mellem Danmark og Mali er brudt ud, udsendte 14 europæiske lande onsdag aften en fælles erklæring sammen med Danmark til styret i Mali, hvor der bakkes op om den danske version af sagen.

Ifølge forsvarsminister Trine Bramsen er der fredag et møde i kredsen af de lande, der bidrager i Mali. Her skal der drøftes, hvad der videre skal ske.

Det danske bidrag består af cirka 105 personer, der altså nu trækkes hjem. Det forventes at tage flere uger. Den civile indsats i landet fastholdes dog.

