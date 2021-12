Forsvarsminister er nærkontakt til Omikron-smittet

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er gået i selvisolation, efter at hun onsdag fik oplyst, at hun er nærkontakt til en smittet med coronavarianten Omikron.

Det oplyser Forsvarsministeriet.

Ministeren skulle have mødtes med den britiske forsvarsminister Ben Wallace, men mødet er nu virtuelt i stedet.

- Jeg havde set meget frem til mødet med min britiske kollega i dag. Jeg havde jo lovet ham, at præsentere ham for en dansk julefrokost, men den må han så nyde, mens jeg ser på via videolink, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

De to ministre skulle onsdag have mødtes på Kastellet i København, men det bliver nu over en videoforbindelse i stedet.

Her er emner, som arbejdet i Nato og situationen i Ukraine og Polen blandt andet på dagsordenen.

Forsvarsministeren bliver testet igen på 6. dagen, som er torsdag. Hun er testet negativ to gange og har ingen symptomer, lyder det i pressemeddelelsen.

Det skriver Trine Bramsen også selv på Facebook.

- Jeg er testet negativ 2 gange og har ingen symptomer. Men overholder selvfølgelig Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Møder fortsætter virtuelt, skriver hun.

Tirsdag kunne Sundhedsministeriet oplyse, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er testet positiv for covid-19.

Han er i øjeblikket i isolation på et hotelværelse i Bruxelles i Belgien.

Forsvarsministeriet oplyser, at Trine Bramsen ikke er nærkontakt til sundhedsministeren. De to ministres selvisolation har derfor ikke noget med hinanden at gøre.

/ritzau/