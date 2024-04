Forsvarsminister: Fregat afslutter sin mission efter planen

Det er efter planen, at den fejlramte fregat "Iver Huitfeldt" nu kommer hjem til Danmark efter at have afsluttet sin mission mod Houthi-bevægelsen i Det Røde Hav.

Det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) torsdag, da fregatten modtages af pårørende og Søværnets Tambourkorps på Flådestation Korsør.

- Vi kommer hjem nu, fordi mandatet udløber, i forhold til det som vi har fået opbakning til i Udenrigspolitisk Nævn. Det er klart, at vi fremover skal overveje, hvordan vi kan engagere os i Det Røde Hav.

- Der er en diskussion, om vi skal være mere aktive i forhold til den EU-mission, der er, siger han.

Pressen spørger ministeren til sagen om den fejlramte fregat, som på meget kort tid har skabt stor furore i Forsvaret og Christiansborg.

Men ministeren er ordknap efter sit pressemøde onsdag aften, hvor han hjemsendte forsvarschef Flemming Lentfer som følge af sagen.

Klokken to natten til onsdag sejlede den danske fregat "Iver Huitfeldt" ind i dansk farvand.

Da fregatten blev sendt afsted til Det Røde Hav i slutningen af januar, var meldingen fra Forsvaret, at den skulle være udsendt til midten af april.

Men mandatet fra Det Udenrigspolitiske Nævn på Christiansborg lød på to måneder, hvilket passer med, at skibet skulle komme hjem denne uge.

Netop kommunikationen fra Forsvaret er omdrejningspunktet i sagen om den fejlramte fregat.

Fregatten har været omdrejningspunkt for megen opmærksomhed, siden forsvarsmediet Olfi tirsdag kunne beskrive, hvordan udstyret om bord svigtede under et droneangreb i marts.

Ministeren har torsdag kun en kort kommentarer til, om skibet var klar til udsendelse. Søværnets chef, Henrik Ryberg, har tidligere sagt, at det var forsvarligt at udsende skibet. Men ministeren er ordknap.

- Det har jeg ikke belæg for at kommentere. Ifølge den foreløbige redegørelse var fregatten klar til afgang også i forhold til den kapable våbenhåndtering, der skulle imødekomme trusler, siger han.

/ritzau/