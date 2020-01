Forsvarsminister igangsætter undersøgelser om mulig svindel

Trine Bramsen (S) sætter eksterne undersøgelser i gang i flere spor om mulig svindel i ejendomsstyrelse.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har torsdag meddelt Folketingets partier, at hun nu igangsætter eksterne undersøgelser i forlængelse af sag om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det meddeler Forsvarsministeriet på sin hjemmeside.

På baggrund af sagen sendte forsvarsministeren i december sidste år et rejsehold til Hjørring, hvor Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse holder til.

Rejseholdet skulle kortlægge og stoppe huller i styrelsens system.

Trine Bramsen varslede samtidig flere eksterne undersøgelser, blandt andet af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

- For mig er det vigtigt, at man kan have tillid til, at de penge, som Forsvaret bruger, også bliver brugt på at understøtte Forsvaret, siger hun ifølge Jyllands-Posten.

- Vi har så mange dygtige soldater og så mange dygtige ansatte, der hver eneste dag kæmper for Danmark.

- Derfor skal man kunne have tillid til, at de penge, der bliver brugt, bruges korrekt og ikke på at gavne privatpersoner, siger Trine Bramsen.

Det eksterne undersøgelsesforløb kommer til at køre i tre spor.

I det første spor skal en ekstern advokatundersøgelse afdække og vurdere, om der kan placeres et ansvar i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og i ministeriets departement for den mulige svindel.

I det andet spor skal der laves en ekstern revisionsundersøgelse af det kontrolmiljø, der i øjeblikket findes i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

I det tredje og sidste spor skal Forsvarsministeriet have ekstern revisionsbistand, således at man sikrer, at der ikke bliver fundet flere huller i kontrolmiljøet.

Forsvarsministeriet oplyser, at flere undersøgelser kan følge, såfremt man finder det nødvendigt.

/ritzau/