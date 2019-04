Forsvarsminister indfører forsøg med cyberværnepligt

Forsvarsministeriet indfører en midlertidig ordning med 30 værnepligtige inden for cyberområdet.

Forsvarsministeriet lancerer cyberværnepligt som en forsøgsordning.

Til at begynde med skal 30 personer være med i ordningen. Det fortæller forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) til TV2 News.

Det nye område for værnepligtige skyldes, at der er for få med gode it-færdigheder i Forsvarsministeriet samt i samfundet generelt.

Det særlige område vil kræve, at man er værnepligtig i længere end de normale fire måneder, oplyser ministeriet.

/ritzau/