Forsvarsminister sætter forsvaret af Arktis over Østersøen

Oprustning i Arktis har højeste prioritet, og der skal bruges forsvarspenge i blandt andet Grønland og Færøerne.

Det fortæller fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til Jyllands-Posten.

- Først står Arktis og kongeriget, dernæst Østersøen og Danmarks nærområde, siger den fungerende forsvarsminister.

Forud for folketingsvalget sidste år sagde daværende forsvarsminister Morten Bødskov (S), at Østersøen var helt central i forhold til, hvordan pengene skal bruges i det forsvarsforlig, der - efter planen - skal indledes i maj og være afsluttet før sommerferien.

Den udmelding justerer den fungerende forsvarsminister nu. Det er nødvendigt at investere i Arktis, hvis det skal forblive et lavspændingsområde, og så har Danmark forpligtelser i forhold til Rigsfællesskabet, lyder det.

Meldingen fra Troels Lund Poulsen bliver støttet af De Radikale. Partiets udenrigs- og arktisk ordfører, Christian Friis Bach, siger til Jyllands-Posten, at man ser Arktis som "klart i toppen".

Prioriteringen overrasker dog De Konservative, hvor partiets forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, mener, at "den mest presserende opgave ligger i Danmark, Østersøen og nærområdet".

Han mener, at Arktis ligger højt, men at opbygningen af en brigade, anskaffelse af luftværn og styrkelse af søværn ligger over.

Den fungerende forsvarsminister har efter sin tiltrædelse på posten lavet et kasseeftersyn af Forsvaret. Det er klart nu og ventes at blive fremlagt 4. maj, skriver Jyllands-Posten.

Den samlede regning skal ifølge mediet være på cirka 38 milliarder kroner. Heraf skal 26 milliarder kroner gå til reparationer, mens resten skal bruges på moderniseringer og opgraderinger af nuværende materiel.

Troels Lund Poulsen vil ikke kommentere tallene over for avisen.

/ritzau/