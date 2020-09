Forsvarsminister skal stå skoleret for håndtering af FE-sag

Minister Trine Bramsens (S) håndtering af FE-sagen har skadet rigets sikkerhed, siger V-ordfører til DR.

Venstre er ikke imponeret af forsvarsminister Trine Bramsens (S) håndtering af sagen om mulige ulovligheder i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Derfor indkaldes hun nu til et lukket samråd i Folketingets Forsvarsudvalg. Det skriver DR.

Forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V) siger til DR, at han frygter, at håndteringen af sagen kan have skadet Danmarks sikkerhed.

- Vi frygter, at det her har skadet Danmarks samarbejdsrelationer ikke mindst med USA i forhold til efterretningstjenestens muligheder for eksempelvis at kunne imødegå et terrorangreb herhjemme, siger han til DR.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) rettede sidste måned en alvorlig kritik mod FE, hvilket har ført til, at flere medarbejdere er sendt hjem.

FE skulle have videregivet oplysninger om danske statsborgere. Samtidig skulle ledelsen have løjet for tilsynet om det siden 2014.

Siden har DR afdækket, at det er et hemmeligt samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA, som ligger til grund for kritikken.

Lars Christian Lilleholt mener, at ministerens håndtering af sagen er skyld i, at hemmelige aftaler er kommet frem i offentligheden.

Han siger til DR, at statsministeren vil blive kaldt i samråd om sagen, hvis ikke forsvarsministeren giver tilfredsstillende svar.

På samrådet skal hun blandt andet svare på, hvilke overvejelser der blev gjort, da ministeren lod TET offentliggøre sin kritik.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) ønsker over for DR ikke at kommentere sagen.

Blandt andre FE-chef Lars Findsen er sendt hjem oven på sagen. Det samme er Thomas Ahrenkiel, nu tidligere departementschef i Forsvarsministeriet.

Det skyldtes, at han er tidligere chef for FE. Han var egentlig på vej Berlin for at blive Danmarks ambassadør. Posten er i stedet gået til en anden.

/ritzau/