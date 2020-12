Forsvarsministeren afviser pure ulovligheder i mink-sag

Det har vakt stor furore, at Forsvaret indsatte uniformeret personel i indsatsen for at slå alle mink ned.

Der har været voldsom kritik af Forsvarets engagement i indsatsen for at slå alle mink i Danmark ned. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) afviser onsdag komplet, at soldater skulle have gjort noget ulovligt.

Den 4. november sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at alle mink i Danmark skulle slås ned. En række myndigheder, blandt andet politiet og hæren, blev sat ind for at løse den opgave.

Det viste sig efterfølgende, at der ikke var en lov på plads. Og at myndighederne dermed ikke kunne beordre raske mink slået ned uden for smittezoner. Alligevel blev minkavlere kontaktet - også af uniformsklædte soldater.

- Anerkender ministeren, at Forsvarets indsættelse i den såkaldte "Operation Minkaflivning" har kunnet opfattes beordrende for minkavlerne, selv om ordren var ulovlig, spurgte De Konservatives Niels Flemming Hansen forsvarsministeren.

Det afviste hun komplet:

- Lad mig slå en ting fast. Forsvaret har ikke aflivet mink. Ingen soldater har været indsat for at aflive mink. Og der har ikke været en "Operation minkaflivining".

- Forsvaret og Forsvarets soldater har ikke beordret noget til nogen i denne her sag. Det står også klart i den instruks, soldaterne har fået, at der ikke må bruges nogen form for magt, sagde forsvarsminister Trine Bramsen.

Hun sagde, at Forsvaret og Forsvarets soldater har bistået myndighederne - den Nationale Operative Stab - med logistisk støtte. Hvilket Forsvaret gerne må.

- Forsvaret har ikke bidraget til noget ulovligt. Der er fuld hjemmel til de opgaver, Forsvaret har udført

- Ingen soldater har været udsendt på ulovlige missioner eller opgaver. De eneste, der påstår det, er De Konservative. Og jeg vil opfordre til, at man ikke turnerer rundt med påstande, der ikke er rigtige, siger Trine Bramsen.

/ritzau/