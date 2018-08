Forsvarsministeren beskyldes for vildledning om kampfly

Forsvarsministeren undlod vigtige oplysninger før en milliardbevilling til nye kampfly, siger eksperter.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har vildledt Folketinget i sagen om, hvor meget de kommende danske F-35-kampfly vil støje, vurderer to eksperter i forvaltningsret.

Det skriver Jyllands-Posten.

Eksperternes vurdering er foretaget på baggrund af forløbet op til, at Folketingets Finansudvalg i december 2017 bevilgede over 16 milliarder kroner til det nye kampfly.

Her undlod ministeren nemlig i flere omgange at oplyse Folketinget om, at der var problemer med at få valideret tiltag, som skulle sikre, at flyet kunne flyve sådan, at beboerne ved Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland ikke ville blive tvunget ud af deres huse af støjen.

Det viser en aktindsigt, som Jyllands-Posten har fået. Heraf fremgår det, at Forsvarsministeriet forsøgte at få blåstemplet, at man ved at ændre på flyets motorindstillinger kunne få flyet til at støje mindre, end flyproducentens støjdata viste.

Men de danske beregninger ville blandet andet det amerikanske udviklingskontor for F-35-flyet, Joint Program Office i USA (JPO), ikke kunne godkende.

"Ingen vil tage ansvaret for dette", skrev en medarbejder i JPO i en mail til det danske kampflykontor allerede i september sidste år.

Disse oplysninger videregav Hjort Frederiksen dog ikke til Folketinget forud for mødet i december, hvor politikerne godkendte milliardindkøbet. Dermed kan flykøbet komme til at koste skatteborgerne flere penge til støjgener end hidtil oplyst.

- Hvis der har været den mindste tvivl om tallene, skulle det have været fremlagt for Folketinget. For på det tidspunkt i november og december kunne regeringen ikke have været i tvivl om, at der var massiv politisk interesse for sagen, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing til Jyllands-Posten.

Det samme mener professor i forvaltningsret Jørgen Albæk Jensen:

- Og her er det da en ekstra skærpende omstændighed, at den ikke gjorde det, når nu flere partier i Folketinget direkte havde rejst sagen, siger han.

Forsvarsministeriet afviser i en skriftlig udtalelse, at der er tilbageholdt oplysninger for Folketinget:

- Folketinget var før vedtagelsen af aktstykket orienteret om, at flystøjsproblematikken håndteres i regi af en anlægslov, der fremsættes i 2019. I øvrigt havde Forsvarsministeriet ikke på tidspunktet for Folketingets vedtagelse af aktstykke 31 afklaret, at de optimerede flyveprofiler ikke var brugbare.

Den forklaring afvises dog af Bønsing og Albæk Jensen, som overfor Jyllands-Posten fastholder, at selv den mindste tvivl om støjberegningerne skulle have været fremlagt for Folketinget på grund af størrelsen af det statslige indkøb.

Både R, SF og Enhedslisten kalder det uacceptabelt.

- Der er et mønster. Hver gang Folketinget skal beslutte noget om flyet, bliver de dele, som er kritiske, og hvor borgerne på en eller anden måde kommer i klemme, skjult for Folketinget, siger Eva Flyvholm (EL) til Jyllands-Posten.

/ritzau/