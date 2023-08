Forsvarsministeriet blev advaret om forhastet våbenindkøb

Inden våbenindkøbet hos israelske Elbit blev Forsvarsministeriet advaret om, at indkøbet gik alt for stærkt.

Det skriver DR, som har set en mail fra det sydkoreanske våbenfirma Hanhwa til en topchef i Forsvarsministeriet.

- Min kontakt skyldes en bekymring over, at anskaffelsen sker så hurtigt, at man ikke får vendt alle sten, skrev Hanwhas danske repræsentant i mailen.

Den blev sendt til Forsvarsministeriet tre dage før, at beslutningen om våbenindkøbet blev godkendt til en pris på 1,7 milliarder kroner.

Forsvarsministeriet reagerede dog ikke på advarslen, og det ærgrer Mogens R. Mogensen, som er Hanwhas danske repræsentant.

Våbenfirmaet forsøgte tre gange at sætte et møde op, så de kunne komme med et officielt tilbud til Danmark, men det lykkedes ikke.

- Vi sidder måbende tilbage. Jeg må indrømme, jeg bliver lidt vred. Vi føler, vi er blevet holdt for nar og brugt til at legitimere, at man har indhentet flere tilbud, selv om man ikke har, siger Mogens R. Mogensen til DR.

I januar fik medlemmerne af Folketingets Finansudvalg mindre end en uge til at beslutte, om de ville sige ja til et tilbud om indkøb af artillerikanoner fra den kontroversielle israelske våbenproducent Elbit Systems.

Derudover blev de heller ikke informeret om, at der ikke blev indhentet tilbud fra alle andre mulige leverandører.

I tirsdags undskyldte forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) over for Folketinget.

Han havde videregivet forkerte oplysninger, erkendte han. Derfor vil han igangsætte en uvildig undersøgelse af sagen.

Derudover har forsvarsministeren udtalt, at han havde viderebragt oplysninger, som han havde fået fra Forsvarsministeriet og fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Ellemann-Jensen har garanteret, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse står foran en omorganisering.

