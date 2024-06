Forsvarsministeriet får skarp kritik for indkøbskaos

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriet, fordi materielanskaffelser ikke er gennemført til tiden.

- Dette kan have negative konsekvenser for Forsvarets opgaveløsning. En forsinkelse kan blandt andet medføre, at Forsvaret i en kortere eller længere periode ikke kan løse bestemte opgaver eller kan blive nødsaget til at bruge slidt materiel, skriver Statsrevisorerne mandag.

Kritikken gælder 20 anskaffelser til en værdi af 11 milliarder kroner i perioden 2018-2023.

Statsrevisorerne kritiserer også, at det er uklart, om anskaffelserne af det pågældende materiel er sket inden for den korrekte økonomiske ramme, som Folketingets Finansudvalg har tiltrådt.

I gennemsnit var anskaffelserne forsinket med fire et halvt år, og desuden har Forsvarsministeriet ved 11 af anskaffelserne ikke gennemført en markedsundersøgelse.

Formand for Statsrevisorerne, den konservative Mette Abildgaard, skriver på det sociale medie X, at det er helt afgørende for borgernes sikkerhed, at materiel anskaffes til tiden, og at indkøb sker inden for budgettet.

Statsrevisorerne opererer med forskellige grader af kritik. Skarp kritik er den næstmest alvorlige på skalaen.

Kritikken gælder for den sidste forligsperiode på forsvarsområdet, hvor der var store problemer med indkøb og opbygning af den lovede brigade med tusindvis af soldater, som omtales som "hærens knytnæve" og skulle have været klar for længst. Den er et løfte til Nato.

Siden er indgået et nyt forlig, som Statsrevisorerne vil følge tæt. Men også i det nye forlig har der været problemer med indkøb.

Eksempelvis er det kommet frem, at der med et indkøb af nyt artilleri fra den israelske virksomhed Elbit er dukket en ekstraregning op, ligesom der er forsinkelse på, hvornår det kan tages i brug.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har flere gange nævnt, at der skal følges godt med i økonomien, særligt taget i betragtning af de enorme investeringer, der skal laves i Forsvaret.

I maj sagde han, at skiftende forligskredse, skiftende forsvarsministre, skiftende departementschefer og skiftende forsvarschefer har en del af ansvaret, blandt andet når det gælder økonomien.

Spurgt ind til løsningen på de økonomiske problemer sagde Troels Lund Poulsen da:

- Mit svar vil være, at der er brug for langt større politisk opmærksomhed omkring Forsvarets samlede økonomi.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra forsvarsministeren til kritikken.

